Валентина Шевченко рассказала, для чего её сестра купила самолёт

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала о приобретении самолёта.

«Сестра у меня самолёт купила, но это же всё потому, что мы этим занимаемся. Мы это любим и связываем жизнь с этой деятельностью. Это нам приносит удовольствие, привносит баланс в нашу спортивную карьеру», — цитирует Шевченко «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что в свободное от тренировок время они путешествуют. По её словам, это создаёт баланс, который нужен спортсмену для продолжения карьеры.

Напомним, что Шевченко выступит на турнире UFC 285, который пройдёт 5 марта. Она проведёт поединок с Алексой Грассо в рамках соглавного события вечера.

Ранее Валентина Шевченко высказалась о своей следующей сопернице после защиты титула.