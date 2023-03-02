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Валентина Шевченко рассказала, для чего её сестра купила самолёт

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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала о приобретении самолёта.

«Сестра у меня самолёт купила, но это же всё потому, что мы этим занимаемся. Мы это любим и связываем жизнь с этой деятельностью. Это нам приносит удовольствие, привносит баланс в нашу спортивную карьеру», — цитирует Шевченко «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что в свободное от тренировок время они путешествуют. По её словам, это создаёт баланс, который нужен спортсмену для продолжения карьеры.

Напомним, что Шевченко выступит на турнире UFC 285, который пройдёт 5 марта. Она проведёт поединок с Алексой Грассо в рамках соглавного события вечера.

Ранее Валентина Шевченко высказалась о своей следующей сопернице после защиты титула.

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