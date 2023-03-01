Осинькин — о выходе в полуфинал Кубка России: мы прошли дальше, есть элемент везения

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал выход самарской команды в полуфинал Кубка России.

«Не всё хорошо у нас в плане игры, не могли мы выйти на уровень контроля и надёжности, который нужен. В том, что в итоге получилась ничья и мы прошли дальше, есть элемент везения. В плане перехода от обороны в атаку было слишком много потерь», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе самарской команды с пенальти отличился Владимир Писарский. У «Динамо» мяч забил Ярослав Гладышев.

Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Крыльев».

Таким образом, подопечные Осинькина вышли в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России. Столичный клуб продолжит борьбу в «Пути регионов».

Ранее стали известны все полуфиналисты «Пути РПЛ» Кубка России.