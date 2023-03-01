Узнать больше

Осинькин — о выходе в полуфинал Кубка России: мы прошли дальше, есть элемент везения

Короткая ссылка
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал выход самарской команды в полуфинал Кубка России.
Осинькин — о выходе в полуфинал Кубка России: мы прошли дальше, есть элемент везения
  • РИА Новости

«Не всё хорошо у нас в плане игры, не могли мы выйти на уровень контроля и надёжности, который нужен. В том, что в итоге получилась ничья и мы прошли дальше, есть элемент везения. В плане перехода от обороны в атаку было слишком много потерь», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:1. 

В составе самарской команды с пенальти отличился Владимир Писарский. У «Динамо» мяч забил Ярослав Гладышев.

Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Крыльев».

Таким образом, подопечные Осинькина вышли в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России. Столичный клуб продолжит борьбу в «Пути регионов». 

Ранее стали известны все полуфиналисты «Пути РПЛ» Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить