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Карпов считает, что ФШР должна была остаться в Европейском шахматном союзе

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Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов заявил, что был против выхода ФШР из Европейского шахматного союза (ECU).
Карпов считает, что ФШР должна была остаться в Европейском шахматном союзе
  • РИА Новости

«Нет такого перехода. Это выход из европейского союза, против которого я голосовал, и вступление в азиатскую федерацию. Мы в европейском союзе находились с момента вступления в ФИДЕ, это произошло сразу после войны. И почему-то все забывали, что большая часть территории страны находится на азиатском континенте», — приводит слова Карпова «РИА Новости».

Карпов считает, что ФШР должна была остаться в европейском союзе и вступить в азиатскую федерацию, так как запрета на это нигде нет.

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации 28 февраля проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход.

ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин положительно оценил переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.

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