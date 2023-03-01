Карпов считает, что ФШР должна была остаться в Европейском шахматном союзе

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов заявил, что был против выхода ФШР из Европейского шахматного союза (ECU).

«Нет такого перехода. Это выход из европейского союза, против которого я голосовал, и вступление в азиатскую федерацию. Мы в европейском союзе находились с момента вступления в ФИДЕ, это произошло сразу после войны. И почему-то все забывали, что большая часть территории страны находится на азиатском континенте», — приводит слова Карпова «РИА Новости».

Карпов считает, что ФШР должна была остаться в европейском союзе и вступить в азиатскую федерацию, так как запрета на это нигде нет.

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации 28 февраля проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход.

ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин положительно оценил переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.