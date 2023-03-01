Карякин положительно оценил переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

«Переход — это позитивное решение. А насчёт флага и гимна я сегодня с представителями федерации общался. Они говорят, что эта тема не обсуждалась. Но теоретически мы всё‑таки будем стараться играть с флагом. Потому что ФИДЕ не факт, что сможет помешать, потому что это такая азиатская история будет больше. Будем надеяться!

В прошлом году проходил ЧЕ. Вместо 50 россиян играли четверо. Это говорит о том, что был большой кризис, было сложно участвовать в евротурнирах. В Азии конкуренция выше. Нам будет сложнее. Это хороший стимул», — приводит слова Карякина «Матч ТВ».

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации 28 февраля проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход.

Ранее президент ФШР Андрей Филатов назвал историческим событием переход в азиатскую федерацию.