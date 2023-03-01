Моуринью дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А.

Об этом сообщает Football Italia.

Сообщается, что Моуринью дисквалифицирован на два матча за «оскорбительные выражения в адрес судей», а также за вход в судейскую комнату.

Таким образом, он не сможет руководить командой в матче с «Ювентусом» 5 марта и «Сассуоло» 12 марта.

На 46-й минуте матча с «Кремонезе» в 24-м туре чемпионата арбитр игры Марко Пиччинини показал Моуринью красную карточку за оскорбления в свой адрес.

Ранее Моуринью прокомментировал своё удаление в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Кремонезе».