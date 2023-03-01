Моуринью дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Football Italia.
Сообщается, что Моуринью дисквалифицирован на два матча за «оскорбительные выражения в адрес судей», а также за вход в судейскую комнату.
Таким образом, он не сможет руководить командой в матче с «Ювентусом» 5 марта и «Сассуоло» 12 марта.
На 46-й минуте матча с «Кремонезе» в 24-м туре чемпионата арбитр игры Марко Пиччинини показал Моуринью красную карточку за оскорбления в свой адрес.
Ранее Моуринью прокомментировал своё удаление в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Кремонезе».