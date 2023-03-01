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Моуринью дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А.
Моуринью дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Football Italia.

Сообщается, что Моуринью дисквалифицирован на два матча за «оскорбительные выражения в адрес судей», а также за вход в судейскую комнату.

Таким образом, он не сможет руководить командой в матче с «Ювентусом» 5 марта и «Сассуоло» 12 марта.

На 46-й минуте матча с «Кремонезе» в 24-м туре чемпионата арбитр игры Марко Пиччинини показал Моуринью красную карточку за оскорбления в свой адрес.

Ранее Моуринью прокомментировал своё удаление в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Кремонезе».

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