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Моуринью — об удалении: арбитр разговаривал со мной неподобающе

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал своё удаление в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Кремонезе».

«Я эмоциональный, но не сумасшедший. Судья говорил со мной неподобающе. Я хочу понять, есть ли эта запись того, что он сказал мне. Он говорил неподобающе», — сказал тренер после удаления.

На 46-й минуте арбитр игры Марко Пиччинини показал главному тренеру гостей Жозе Моуриньо красную карточку за оскорбления в свой адрес.

Игра на стадионе «Джованни Цини» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из города Кремона.

Ранее сообщалось, что Поль Погба вышел на поле в официальной игре впервые за 315 дней.

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