Умер рекордсмен по количеству голов на одном чемпионате мира Жюст Фонтен

Умер бывший нападающий сборной Франции Жюст Фонтен. Ему было 89 лет.

Об этом сообщает Europe1.

Фонтен провёл 21 матч в составе сборной Франции и забил 30 голов. Ему принадлежит рекорд по числу забитых мячей на одном чемпионате мира. На мировом первенстве 1958 года он забил 13 голов.

За свою карьеру форвард играл в «Касабланке», «Ницце» и «Реймсе». Он четыре раза выигрывал чемпионат Франции и дважды побеждал в Кубке страны.

Ранее сообщалось, что на 85-м году жизни умер заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин.