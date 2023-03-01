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Умер рекордсмен по количеству голов на одном чемпионате мира Жюст Фонтен

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Умер бывший нападающий сборной Франции Жюст Фонтен. Ему было 89 лет.
Умер рекордсмен по количеству голов на одном чемпионате мира Жюст Фонтен
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Europe1.

Фонтен провёл 21 матч в составе сборной Франции и забил 30 голов. Ему принадлежит рекорд по числу забитых мячей на одном чемпионате мира. На мировом первенстве 1958 года он забил 13 голов.

За свою карьеру форвард играл в «Касабланке», «Ницце» и «Реймсе». Он четыре раза выигрывал чемпионат Франции и дважды побеждал в Кубке страны. 

Ранее сообщалось, что на 85-м году жизни умер заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин.

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