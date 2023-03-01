Большунов поделился эмоциями от победы в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах»

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал свою победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах».

«Сложные погодные условия, снег, ветер, и всё сказывается на самочувствии. Вначале было всё нормально, но под конец дистанции пришлось, можно сказать, терпеть. Ребята составили хорошую конкуренцию. С первого круга приходилось включаться на всю, работать на полную катушку. Экипировкой доволен, все в одинаковой», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Спортсмен преодолел разделку в 15 километров за 35 минут 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием в 6,0 секунды. Тройку победителей замкнул Иван Якимушкин (+20,4).

Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева ответила на вопрос об отношениях с болельщиками.