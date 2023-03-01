Тренер Карлсена разочарован переходом ФШР в Азиатскую федерацию
- РИА Новости
«Печально, но ожидаемо. Шахматы стали первым видом спорта, в котором Россия совершила переход из Европы в Азию в попытке избежать санкций», — написал Нильсен в соцсетях.
Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации 28 февраля проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход.
Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков высказался о переходе ФШР в Азию.