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Тренер Карлсена разочарован переходом ФШР в Азиатскую федерацию

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Питер Хайне Нильсен, тренер чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).
Тренер Карлсена разочарован переходом ФШР в Азиатскую федерацию
  • РИА Новости

«Печально, но ожидаемо. Шахматы стали первым видом спорта, в котором Россия совершила переход из Европы в Азию в попытке избежать санкций», — написал Нильсен в соцсетях. 

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации 28 февраля проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков высказался о переходе ФШР в Азию.

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