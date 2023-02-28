Жуков назвал правильным решение о переходе Федерации шахмат России в Азию

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков высказался о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азию.

«Я думаю, это правильное решение. Участие наших шахматистов в азиатских турнирах, безусловно, пойдёт на пользу и даст возможность полноценно соревноваться с сильнейшими шахматистами мира», — цитирует Жукова РИА Новости.

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) 28 февраля проголосовала за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход.

ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее Олег Матыцин заявил, что переход Федерации шахмат России в Азию — положительное и значимое решение.