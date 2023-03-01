Дебютанта UFC Алиева обокрали

Первый боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из Таджикистана Нурулло Алиев рассказал, что его обокрали.

По словам бойца, из его машины забрали все вещи и экипировку UFC. Кража произошла в США после его дебютного поединка.

Дебют спортсмена состоялся в ночь с 25 на 26 февраля на турнире UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе. Алиев встретился с бразильцем Рафаэлем Алвесом и победил его решением судей.

В активе таджикистанского бойца девять побед без поражений в MMA.

Ранее Елена Соболева, жена нападающего «Спартака» Александра Соболева, сообщила о краже её сумки.