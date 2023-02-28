Жена Соболева сообщила, что у неё украли сумку
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Я отошла на минуту, вернулись с сыном, а сумки нет. У меня первый раз такое, охота просто лечь и плакать. Сижу в отделении и понимаю, что никто ничего не найдёт», — написала Елена в соцсетях.
Она также добавила, что инцидент произошёл в магазине, где камеры не работают.
Напомним, что Елена и Александр поженились в 2016 году. Через год у пары родился сын Сергей.
Ранее Соболев заявил, что «Спартак» уже выигрывал никому не нужные кубки, главное — чемпионат.