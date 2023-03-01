Дзюба считает, что он лучше раскрыл бы талант Тюкавина в «Динамо»
- РИА Новости
«С Тюкавиным мне было бы комфортно играть — я сбрасываю мячи, а он открывается. Я бы, может, больше раскрывал талант Тюкавина, но у них есть Смолов, который считается звездой», — рассказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.
Он добавил, что Фёдор Смолов не захотел бы играть в два нападающих, ему было бы некомфортно. Дзюба отметил, что он не видит смысла в сталкивании двух форвардов.
В зимнее трансферное окно футболист подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.
Ранее Дзюба заявил, что очень рад подписанию контракта с «Локомотивом».