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Дзюба считает, что он лучше раскрыл бы талант Тюкавина в «Динамо»

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своей роли в «Динамо», если бы он подписал контракт с бело-голубыми.
Дзюба считает, что он лучше раскрыл бы талант Тюкавина в «Динамо»
  • РИА Новости

«С Тюкавиным мне было бы комфортно играть — я сбрасываю мячи, а он открывается. Я бы, может, больше раскрывал талант Тюкавина, но у них есть Смолов, который считается звездой», — рассказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну. 

Он добавил, что Фёдор Смолов не захотел бы играть в два нападающих, ему было бы некомфортно. Дзюба отметил, что он не видит смысла в сталкивании двух форвардов.

В зимнее трансферное окно футболист подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.

Ранее Дзюба заявил, что очень рад подписанию контракта с «Локомотивом».

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