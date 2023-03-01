Тренер «Краснодара» Ивич высказался о победе в ответном матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе над ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

«Мы заслужили победу и могли забить ещё два или три мяча, учитывая шансы, которые были. Против нас была команда, которая приехала защитить результат предыдущего матча. Они играли в оборонительный футбол», — цитирует Ивича «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Результат первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее Владимир Быстров заявил, что по сумме двух встреч «Краснодар» оказался явно слабее ЦСКА.