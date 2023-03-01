Узнать больше

Тренер «Краснодара» Ивич высказался о победе в ответном матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе над ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Тренер «Краснодара» Ивич высказался о победе в ответном матче с ЦСКА
  • РИА Новости

«Мы заслужили победу и могли забить ещё два или три мяча, учитывая шансы, которые были. Против нас была команда, которая приехала защитить результат предыдущего матча. Они играли в оборонительный футбол», — цитирует Ивича «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Результат первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов». 

Ранее Владимир Быстров заявил, что по сумме двух встреч «Краснодар» оказался явно слабее ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить