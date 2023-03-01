Быстров: по сумме двух встреч «Краснодар» оказался явно слабее ЦСКА
«Несмотря на то, что счет в пользу «Краснодара», по сумме двух встреч они оказались явно слабее. Да и по сегодняшнему матчу не могу сказать, что «Краснодар» заслужил победу больше», — написал экс-футболиста сборной России в своем Telegram-канале.
По его словам, футболисты ЦСКА контролировали ход матча, никуда не торопились, спокойно оборонялись, в то время как «Краснодар» не знал, что нужно сделать, чтобы взломать насыщенную оборону армейской команды.
«Короче говоря, «Краснодар» — разочарование вечера», — добавил Быстров.
Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Результат первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.
Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов».
Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится 2 марта.
Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА.