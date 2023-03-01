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Фернандес назвал политикой отстранение сборной России от международных турниров

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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес отреагировал на отстранение российских команд от международных матчей.
Фернандес назвал политикой отстранение сборной России от международных турниров
  • РИА Новости

«Россия играла только с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном? Не знаю, принял бы я такие матчи в сборной Аргентины. Россия не может играть со многими странами. Это уже скорее политика», — цитирует Фернандеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к Евро-2024, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что женская юниорская сборная России по футболу сыграет на международном турнире в Бангладеш.

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