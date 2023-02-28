Женская юниорская сборная России по футболу сыграет на международном турнире в Бангладеш
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«РФС действительно получил приглашение от УЕФА принять участие в Турнире развития в Бангладеш, в котором принимают участие женские сборные до 17 лет», — цитирует пресс-службу Российского футбольного союза «Матч ТВ».
Турнир, который пройдёт 20—28 марта, имеет открытый статус, и организаторы пригласили европейские команды сыграть со сборными Непала, Бутана, Бангладеш и Индии.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Ирака.