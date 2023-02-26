СЭ: сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Ирака
Встреча состоится 27 марта в Сочи, сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что Ирак пригласил россиян на матч открытия нового стадиона в Багдаде, а Российский футбольный союз (РФС) отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести игру в Сочи.
РФС подтвердил, что контрольный матч Иран — Россия состоится в Тегеране 23 марта. Команда Валерия Карпина осенью 2022 года провела три гостевых товарищеских матча: со сборными Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
Ранее португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказал мнение о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.