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СЭ: сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Ирака

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Сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Ирака в марте.

Встреча состоится 27 марта в Сочи, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Ирак пригласил россиян на матч открытия нового стадиона в Багдаде, а Российский футбольный союз (РФС) отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести игру в Сочи.

РФС подтвердил, что контрольный матч Иран — Россия состоится в Тегеране 23 марта. Команда Валерия Карпина осенью 2022 года провела три гостевых товарищеских матча: со сборными Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Ранее португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказал мнение о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

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