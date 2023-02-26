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Агент Барбоза считает хорошей проверкой матч сборной России по футболу с командой Ирана

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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказал мнение о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.
Агент Барбоза считает хорошей проверкой матч сборной России по футболу с командой Ирана
  • РИА Новости

«Матч против Ирана — хорошая проверка для сборной России, ведь команда Карпина давно не играла с таким соперником. Сборная Ирана достойно выступила на чемпионате мира, там собраны хорошие игроки», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что контрольный матч Иран — Россия состоится в Тегеране 23 марта.

Команда Валерия Карпина осенью 2022 года провела три гостевых товарищеских матча: со сборными Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов назвал сборную Ирана хорошим спарринг-партнёром для команды России по футболу.

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