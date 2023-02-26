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Тарханов назвал сборную Ирана хорошим спарринг-партнёром для команды России по футболу

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Ирана.
Тарханов назвал сборную Ирана хорошим спарринг-партнёром для команды России по футболу
  • РИА Новости

«Это очень хорошая новость, на такие предложения однозначно надо соглашаться. В своей конфедерации они находятся на ведущей позиции, поэтому это хороший спарринг-партнёр. Думаю, можно договориться и с Южной Америкой», — цитирует Тарханова РИА Новости.

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что контрольный матч Иран — Россия состоится в Тегеране 23 марта.

Команда Валерия Карпина осенью 2022 года провела три гостевых товарищеских матча: со сборными Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Ираном.

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