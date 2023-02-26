Гладилин — о товарищеском матче сборной России: проигрывать иранцам никто не собирается
- РИА Новости
«Такие игры полезны для просмотра новых игроков, это хороший вариант для тренера. Мне будет интересно посмотреть эту игру. Взглянуть на тренерскую мысль Карпина, на новых ребят, которые наверняка будут в составе. Но нужно понимать, что проигрывать иранцам никто не собирается, поэтому, надеюсь, что матч будет интересным», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
26 февраля директор по связям с общественностью Федерации футбола Исламской Республики Иран Амир Махди Аллави сообщил, что матч состоится 23 марта в Тегеране.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал матч с Ираном отличной проверкой на прочность для подопечных Валерия Карпина.