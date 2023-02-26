Гладилин — о товарищеском матче сборной России: проигрывать иранцам никто не собирается

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Ираном.

«Такие игры полезны для просмотра новых игроков, это хороший вариант для тренера. Мне будет интересно посмотреть эту игру. Взглянуть на тренерскую мысль Карпина, на новых ребят, которые наверняка будут в составе. Но нужно понимать, что проигрывать иранцам никто не собирается, поэтому, надеюсь, что матч будет интересным», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

26 февраля директор по связям с общественностью Федерации футбола Исламской Республики Иран Амир Махди Аллави сообщил, что матч состоится 23 марта в Тегеране.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал матч с Ираном отличной проверкой на прочность для подопечных Валерия Карпина.