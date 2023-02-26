Сёмин: сборная Ирана — хороший соперник, сильнейший за последний год
- РИА Новости
«Товарищеский матч с Ираном — отличная проверка на прочность для подопечных Карпина. Жаль только, что игра состоится не в России. Болельщики соскучились по игре сборной. Думаю, им хотелось бы увидеть матч национальной команды в России.
Кто фаворит? Никаких фаворитов! Сборная Ирана — хороший соперник. Сильнейший за последний год. На ЧМ-2022 они до последнего претендовали на выход из группы, так что жду упорный матч», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
26 февраля директор по связям с общественностью Федерации футбола Исламской Республики Иран Амир Махди Аллави сообщил, что матч состоится 23 марта в Тегеране.
Ранее в службе коммуникаций РФС заявили, что стороны завершают подготовку и согласование всех необходимых документов и деталей встречи.