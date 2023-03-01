Писарев рассказал, кого вызовут в сборную России на матч с Ираном

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев рассказал о вызове игроков на товарищеский матч с командой Ирана.

«Пока нет необходимости вызывать игроков старше 30 лет. Но авансов и экспериментов будет меньше. Спортивный принцип есть. Вызовут лучших на данный момент футболистов», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

26 февраля в службе коммуникаций РФС заявили, что согласовали дату проведения товарищеского матча с командой Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране.

Ранее Павел Погребняк заявил, что в сборную России надо вызывать сильнейших футболистов.