Писарев рассказал, кого вызовут в сборную России на матч с Ираном
- РИА Новости
«Пока нет необходимости вызывать игроков старше 30 лет. Но авансов и экспериментов будет меньше. Спортивный принцип есть. Вызовут лучших на данный момент футболистов», — цитирует Писарева «Матч ТВ».
26 февраля в службе коммуникаций РФС заявили, что согласовали дату проведения товарищеского матча с командой Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране.
Ранее Павел Погребняк заявил, что в сборную России надо вызывать сильнейших футболистов.