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Погребняк назвал Иран достойным соперником сборной России по футболу

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Бывший футболист сборной России Павел Погребняк поделился мнением о товарищеском матче сборной России с командой Ирана.
Погребняк назвал Иран достойным соперником сборной России по футболу
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Моё мнение о матчах сборной не изменилось. Игры нужны. Нужно собираться. Я считаю, что вызывать нужно всех сильнейших! Может быть, за исключением тех, кто играет за границей. А к чему это приведёт — время покажет. Если судить по тем играм, что мы уже провели, Иран — достойный соперник», — приводит слова Погребняка «Спорт-Экспресс».

26 февраля в службе коммуникаций РФС заявили, что согласовали дату проведения товарищеского матча с командой Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране.

Ранее Валерий Непомнящий поделился мнением о товарищеских матчах сборной России с командами Ирана и Ирака.

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