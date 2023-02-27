Погребняк назвал Иран достойным соперником сборной России по футболу

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк поделился мнением о товарищеском матче сборной России с командой Ирана.

«Моё мнение о матчах сборной не изменилось. Игры нужны. Нужно собираться. Я считаю, что вызывать нужно всех сильнейших! Может быть, за исключением тех, кто играет за границей. А к чему это приведёт — время покажет. Если судить по тем играм, что мы уже провели, Иран — достойный соперник», — приводит слова Погребняка «Спорт-Экспресс».

26 февраля в службе коммуникаций РФС заявили, что согласовали дату проведения товарищеского матча с командой Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране.

Ранее Валерий Непомнящий поделился мнением о товарищеских матчах сборной России с командами Ирана и Ирака.