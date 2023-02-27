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Непомнящий: в нынешних условиях матчи сборной России с Ираном и Ираком равноценны играм со сборными из Европы

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Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о товарищеских матчах сборной России с командами Ирана и Ирака.
Непомнящий: в нынешних условиях матчи сборной России с Ираном и Ираком равноценны играм со сборными из Европы
  • РИА Новости

«В нынешних условиях игры сборной России с Ираном и Ираком равноценны играм со сборными из Европы. Нам нужно играть, держать себя в тонусе, быть всегда готовыми. Тем более, Азия и Африка сейчас очень хорошо подтянулись по уровню мастерства», — приводит слова Непомнящего Sport24.

26 февраля в службе коммуникаций РФС заявили, что согласовали дату проведения товарищеского матча с командой Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране. Позднее появилась информация, что сборная России также сыграет с национальной командой Ирака.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда планирует назвать состав на первый в 2023 году сбор.

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