Непомнящий: в нынешних условиях матчи сборной России с Ираном и Ираком равноценны играм со сборными из Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о товарищеских матчах сборной России с командами Ирана и Ирака.

«В нынешних условиях игры сборной России с Ираном и Ираком равноценны играм со сборными из Европы. Нам нужно играть, держать себя в тонусе, быть всегда готовыми. Тем более, Азия и Африка сейчас очень хорошо подтянулись по уровню мастерства», — приводит слова Непомнящего Sport24.

26 февраля в службе коммуникаций РФС заявили, что согласовали дату проведения товарищеского матча с командой Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране. Позднее появилась информация, что сборная России также сыграет с национальной командой Ирака.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда планирует назвать состав на первый в 2023 году сбор.