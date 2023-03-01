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Ле Гре: я никогда никого не домогался — ни морально, ни сексуально

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Бывший президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.
Ле Гре: я никогда никого не домогался — ни морально, ни сексуально
  • AP

«Я никогда никого не домогался — ни морально, ни сексуально. Я удивлён всеми этими интригами. Я не знаю, кто за этим стоит, но рано или поздно я это выясню», — цитирует Ле Гре L'Équipe.

Напомним, что глава федерации попал под критику после продления контракта с наставником французской сборной Дидье Дешамом и после своих высказываний в адрес Зинедина Зидана, а также из-за обвинений футбольного агента Сони Суид в сексуальных домогательствах.

28 февраля стало известно, что функционер покинул пост президента Федерации футбола Франции.

Ранее сообщалось, что Ле Гре подаст в суд на министра спорта страны за клевету.

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