Глава Федерации футбола Франции подаст в суд на министра спорта страны за клевету

Адвокат президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре рассказал о реакции своего клиента на обвинения министра спорта страны Амели Удеа-Кастера.

«Мы собираемся подать на неё за клевету в республиканский суд», — цитирует адвоката AFP.

Напомним, что глава федерации попал под критику после продления контракта с наставником французской сборной Дидье Дешамом и после своих высказываний в адрес Зинедина Зидана, а также из-за обвинений футбольного агента Сони Суид в сексуальных домогательствах.

28 февраля стало известно, что функционер покинул пост президента Федерации футбола Франции. 11 января на внеочередном заседании исполкома FFF Ле Гре был отстранён от своей должности.

Ранее сообщалось, что Ле Гре отвергает все обвинения в свой адрес.