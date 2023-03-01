Соломатин: Акинфеев доказал этому мальчику Сафонову, что ему до него ещё работать и работать

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин высказался о матче с «Краснодаром» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«ЦСКА всё контролировал. Должно было произойти что-то невероятное, чтобы «Краснодар» прошёл. Ну и лучший вратарь России — Акинфеев, в очередной раз доказал этому мальчику — Сафонову, что ему до него ещё работать и работать», — цитирует ветерана Metaratings.

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Результат первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов».

Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится 2 марта.

Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА.