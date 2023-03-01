«Реал», ПСЖ и «Ман Сити» проявляют интерес к Кварацхелии

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов топ-клубов Европы.

По информации Caught Offside, «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» — два клуба АПЛ, которые пристально следят за игроком. Грузин также привлёк внимание «Пари Сен-Жермен» и «Реала». Отмечается, что Хвича не собирается покидать «Наполи».

В нынешнем сезоне грузин провёл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» летом продлит контракт с Кварацхелией, удвоив ему зарплату.