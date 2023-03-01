Гуренко не считает, что «Локомотив» засудили в матче Кубка России со «Спартаком»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал работу судей в ответном матче 1/4 финала плей-офф Кубка России со «Спартаком».

«Не считаю, что «Локомотив» засудили во второй кубковой игре. Момент со вторым голом много показывали и разбирали. Для меня любое решение арбитра является правильным. Да, там было что-то, но я считаю, что в этом эпизоде ошибся Тикнизян», — цитирует Гуренко Metaratings.

Экс-защитник «Ромы» считает, что Тикнизяну нужно было сыграть надёжнее и выбить мяч за пределы поля в крайнем случае.

«Но его тоже можно понять, парень хотел сохранить мяч. Может быть, поле было не в самом лучшем состоянии и нога поехала. Но Игнатов здорово отборолся и с минимальным напряжением заставил Наира ошибиться», — добавил Гуренко.

«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам на стадионе «Открытие Банк Арена» в ответной встрече 1/4 финала Кубка России счётом 4:2. Результат первой игры — 1:0 в пользу красно-белых.

Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

«Локомотив» отправил обращение в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Гуренко оценил состав железнодорожников в сезоне-2022/23.