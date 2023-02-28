Гуренко: у «Локомотива» подобрался очень интересный состав

Бывший защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко оценил состав железнодорожников в сезоне-2022/23.

«У «Локомотива» подобрался очень интересный коллектив — есть хорошие молодые ребята в атаке и опытный Дзюба. Железнодорожникам нужно разобраться в обороне, там есть проблемы», — цитирует Гуренко Metaratings.

По его мнению, если Дзюбу правильно использовать в атаке, то он может принести большую пользу «Локомотиву» во второй части сезона, как и остальные новички.

«Но Конти, к примеру, меня не впечатлил. Повторюсь, в атаке железнодорожники усилились, но в обороне у них будут проблемы», — заключил Гуренко.

«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам на стадионе «Открытие Банк Арена» в ответной встрече 1/4 финала Кубка России со счётом 4:2. Результат первой игры — 1:0 в пользу красно-белых.

Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».