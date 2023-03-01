Президент «Урала» Иванов: Кубок России проходит на высоком уровне
«Кубок России проходит очень хорошо, на высоком уровне. Мне нравится, всё нормально. Хорошая система, все команды задействованы», — цитирует Иванова «РБ Спорт».
По его словам, конечно, хотелось бы, чтобы ведущие российские клубы почаще ездили на периферию.
«Мы не играем в «Пути регионов», но так получилось, что туда попал «Зенит». Посмотрите, сколько народа пришло на петербургскую команду в Ульяновске. Теперь там люди будут долгие годы вспоминать, что к ним приезжал «Зенит», — заключил Иванов.
«Урал» в четвертьфинале по сумме двух матчей обыграл «Ростов» и прошёл в полуфинал «Пути РПЛ».
Ранее Иванов оценил победу «Урала» над «Ростовом» в Кубке России.