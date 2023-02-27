Иванов оценил победу «Урала» над «Ростовом» в Кубке России

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о победе своей команды над «Ростовом» в Кубке России.

«Мы победили — это очень хорошо. Самое главное то, что мы выиграли. Мы все довольны и счастливы. Игра по такому полю доставляет не очень много радости ни нам, ни соперникам. Хотя наше поле, как мне кажется, немного получше, чем в Ростове», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Игра на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Виктора Гончаренко.

В составе «Урала» мячи забили Андрей Егорычев (27-я минута), Рай Влут (88-я, пенальти). У «Ростова» гол на счету Максима Осипенко (82-я).

Таким образом, «Урал» вышел в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». «Ростов» продолжит борьбу в «Пути регионов».

Ранее сообщалось, что «Пари НН» обыграл «Звезду» и вышел во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России.