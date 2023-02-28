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НОК Германии считает, что ещё не время возвращать Россию на международную арену

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Генеральный директор Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Торстен Бурместер высказался о предложении допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.

«С нашей точки зрения, сейчас не время допускать спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям», — цитирует Бурместера пресс-служба DOSB.

По его словам, на так называемом консультативном совещании Международного олимпийского комитета (МОК) 19 января большинство НОК высказалось за повторное рассмотрение вопроса о допуске.

«Там мы чётко выразили свою позицию и сказали, что можем представить их возвращение — в случае принятия такого решения — только на очень жёстких условиях», — заключил Бурместер.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Бородавко высказал мнение, что в лыжном спорте есть два доминанта: это Россия и Норвегия.

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