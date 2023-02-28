Созин: не понимаю восторгов по продлению контракта Головина и «Монако»
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«Я не понимаю восторгов по продлению контракта. Это просто хороший бизнес клуба. Продление не означает, что теперь Саша будет постоянно играть — он и так играл там прилично», — цитирует Созина «Чемпионат».
Новое соглашение с россиянином рассчитано до 2026 года.
Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что во Франции рассказали о роли Головина в «Монако».