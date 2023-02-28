Созин: не понимаю восторгов по продлению контракта Головина и «Монако»

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал решение «Монако» продлить контракт с российским полузащитником Александром Головиным.

«Я не понимаю восторгов по продлению контракта. Это просто хороший бизнес клуба. Продление не означает, что теперь Саша будет постоянно играть — он и так играл там прилично», — цитирует Созина «Чемпионат».

Новое соглашение с россиянином рассчитано до 2026 года.

Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что во Франции рассказали о роли Головина в «Монако».