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Созин: не понимаю восторгов по продлению контракта Головина и «Монако»

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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал решение «Монако» продлить контракт с российским полузащитником Александром Головиным.
Созин: не понимаю восторгов по продлению контракта Головина и «Монако»
  • Gettyimages.ru
  • © Marcio Machado/Eurasia Sport Images

«Я не понимаю восторгов по продлению контракта. Это просто хороший бизнес клуба. Продление не означает, что теперь Саша будет постоянно играть — он и так играл там прилично», — цитирует Созина «Чемпионат».

Новое соглашение с россиянином рассчитано до 2026 года. 

Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что во Франции рассказали о роли Головина в «Монако».

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