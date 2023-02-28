Узнать больше

Во Франции рассказали о роли Головина в «Монако»

Короткая ссылка
Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал решение «Монако» продлить контракт с российским полузащитником Александром Головиным.
Во Франции рассказали о роли Головина в «Монако»
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Головин стал очень важным игроком для «Монако». Но клубу будет трудно продать его дороже, чем его купили, за €25 млн. Поэтому они могли бы сохранить его как человека для сопровождения более молодых», — цитирует журналиста «Спорт-Экспресс»

Он добавил, что Головин уже не молод и часто травмируется, а также не выступает на международном уровне из-за отстранения сборной России.

Новое соглашение с россиянином рассчитано до 2026 года. 

Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее Фабио Капелло высказал мнение, что «Монако» принял верное решение продлить контракт с Головиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить