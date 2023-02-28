Во Франции рассказали о роли Головина в «Монако»
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«Головин стал очень важным игроком для «Монако». Но клубу будет трудно продать его дороже, чем его купили, за €25 млн. Поэтому они могли бы сохранить его как человека для сопровождения более молодых», — цитирует журналиста «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что Головин уже не молод и часто травмируется, а также не выступает на международном уровне из-за отстранения сборной России.
Новое соглашение с россиянином рассчитано до 2026 года.
Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее Фабио Капелло высказал мнение, что «Монако» принял верное решение продлить контракт с Головиным.