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«Рома» в меньшинстве уступила «Кремонезе» в матче Серии А

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«Рома» в гостях проиграла «Кремонезе» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Рома» в меньшинстве уступила «Кремонезе» в матче Серии А
  • Gettyimages.ru
  • © Alessandro Sabattini

Игра на стадионе «Джованни Цини» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из города Кремона.

В составе победителей мячи забили Франк Тсаджут (17-я минута), Даниэль Чофани (82-я). У проигравших отличился Леонардо Спинаццола (71-я).

Команда из столицы Италии с 44 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» с 12 очками располагается на 19-м месте.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью удалили на первой минуте второго тайма в матче с «Кремонезе» за оскорбление арбитра.

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