«Рома» в меньшинстве уступила «Кремонезе» в матче Серии А
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Игра на стадионе «Джованни Цини» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из города Кремона.
В составе победителей мячи забили Франк Тсаджут (17-я минута), Даниэль Чофани (82-я). У проигравших отличился Леонардо Спинаццола (71-я).
Команда из столицы Италии с 44 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» с 12 очками располагается на 19-м месте.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью удалили на первой минуте второго тайма в матче с «Кремонезе» за оскорбление арбитра.