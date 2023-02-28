«Рома» в меньшинстве уступила «Кремонезе» в матче Серии А

«Рома» в гостях проиграла «Кремонезе» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Джованни Цини» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из города Кремона.

В составе победителей мячи забили Франк Тсаджут (17-я минута), Даниэль Чофани (82-я). У проигравших отличился Леонардо Спинаццола (71-я).

Команда из столицы Италии с 44 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» с 12 очками располагается на 19-м месте.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью удалили на первой минуте второго тайма в матче с «Кремонезе» за оскорбление арбитра.