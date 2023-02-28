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Писарев — об игре «Краснодар» — ЦСКА: формат нынешнего Кубка России позволяет осечку

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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о результате ответного матча 1/4 финала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.
Писарев — об игре «Краснодар» — ЦСКА: формат нынешнего Кубка России позволяет осечку
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  • © ФК «Краснодар»

«В первом матче всё было решено. Искры не летели, формат нынешнего Кубка России позволяет осечку на этой стадии, «Краснодар» остался в Кубке. На этом фоне матч «Спартак» — «Локомотив» больше понравился, — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Результат первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов». 

Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится 2 марта.

Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА.

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