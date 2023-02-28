Писарев — об игре «Краснодар» — ЦСКА: формат нынешнего Кубка России позволяет осечку
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«В первом матче всё было решено. Искры не летели, формат нынешнего Кубка России позволяет осечку на этой стадии, «Краснодар» остался в Кубке. На этом фоне матч «Спартак» — «Локомотив» больше понравился, — цитирует Писарева «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Результат первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.
Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов».
Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится 2 марта.
Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА.