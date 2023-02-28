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Рэшфорд: при ван Гале меня штрафовали каждый четверг

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился воспоминаниями о работе с бывшим тренером команды Луи ван Галом.
Рэшфорд: при ван Гале меня штрафовали каждый четверг
  • AP
  • © Scott Heppell

«Раньше меня штрафовали каждый четверг. Ван Гал говорил мне, что я должен закончить дела в колледже, но я также не должен опаздывать на тренировки. У меня было 12 минут, чтобы добраться на базу из колледжа», — цитирует Рэшфорда Sky Sports.

Ван Гал руководил командой с 2014 по 2016 год. 25-летний игрок выступает за клуб с 2016 года. Он является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За команду англичанин провёл 228 матча, забив 73 гола.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года.

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