Рэшфорд: при ван Гале меня штрафовали каждый четверг
- AP
- © Scott Heppell
«Раньше меня штрафовали каждый четверг. Ван Гал говорил мне, что я должен закончить дела в колледже, но я также не должен опаздывать на тренировки. У меня было 12 минут, чтобы добраться на базу из колледжа», — цитирует Рэшфорда Sky Sports.
Ван Гал руководил командой с 2014 по 2016 год. 25-летний игрок выступает за клуб с 2016 года. Он является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За команду англичанин провёл 228 матча, забив 73 гола.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года.