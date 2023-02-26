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«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года

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«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей со времен бывшего тренера команды Жозе Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» нанёс поражение «Ньюкаслу» и стал обладателем Кубка английской лиги. Игра на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Эрика тен Хага.

«Юнайтед» в шестой раз стал обладателем Кубка английской лиги. До этого МЮ побеждал в 1992, 2006, 2009, 2010, 2017 годах.

В августе 2017-го МЮ проиграл в матче за Суперкубок УЕФА «Реалу» (1:2) и с тех пор не брал трофеев.

Ранее состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

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