Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы
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- © Mathieu Pattier
Пары 1/8 финала Лиги Европы:
«Унион Берлин» — «Унион Сент-Жиллуа»,
«Севилья» — «Фенербахче»,
«Ювентус» — «Фрайбург»,
«Байер» — «Ференцварош»,
«Спортинг» — «Арсенал»,
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»,
«Рома» — «Реал Сосьедад»,
«Шахтёр» — «Фейеноорд».
Первые матчи 1/8 финала пройдут 9 марта. Ответные игры состоятся 16 марта.
Финал состоится 31 мая в Будапеште.
Ранее агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал вылет французского клуба из Лиги Европы.