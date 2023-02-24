Узнать больше

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы

Короткая ссылка
24 февраля в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы
  • AP
  • © Mathieu Pattier

Пары 1/8 финала Лиги Европы:

«Унион Берлин» — «Унион Сент-Жиллуа»,

«Севилья» — «Фенербахче»,

«Ювентус» — «Фрайбург»,

«Байер» — «Ференцварош»,

«Спортинг» — «Арсенал»,

«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»,

«Рома» — «Реал Сосьедад»,

«Шахтёр» — «Фейеноорд».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 9 марта. Ответные игры состоятся 16 марта.

Финал состоится 31 мая в Будапеште.

Ранее агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал вылет французского клуба из Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить