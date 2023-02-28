Корнеев отметил улучшение игры «Краснодара» в матче Кубка России с ЦСКА 

Бывший тренер московского «Динамо» Игорь Корнеев оценил игру «Краснодара» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России по футболу («Путь РПЛ») со столичным ЦСКА.

«В душе понимал, что выводы «Краснодаром» должны быть сделаны после первого матча. Сегодня команда стала выигрывать больше единоборств. Матч был хорош, «Краснодар» выглядел таким, каким его хочется видеть», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Счёт первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА.