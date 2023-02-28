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Корнеев отметил улучшение игры «Краснодара» в матче Кубка России с ЦСКА 

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Бывший тренер московского «Динамо» Игорь Корнеев оценил игру «Краснодара» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России по футболу («Путь РПЛ») со столичным ЦСКА.
Корнеев отметил улучшение игры «Краснодара» в матче Кубка России с ЦСКА 
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  • © ФК «Краснодар»

«В душе понимал, что выводы «Краснодаром» должны быть сделаны после первого матча. Сегодня команда стала выигрывать больше единоборств. Матч был хорош, «Краснодар» выглядел таким, каким его хочется видеть», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Счёт первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов». 

Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА.

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