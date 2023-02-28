Корнеев отметил улучшение игры «Краснодара» в матче Кубка России с ЦСКА
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«В душе понимал, что выводы «Краснодаром» должны быть сделаны после первого матча. Сегодня команда стала выигрывать больше единоборств. Матч был хорош, «Краснодар» выглядел таким, каким его хочется видеть», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Счёт первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.
Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов».
Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА.