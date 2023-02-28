Сперцян: «Краснодар» должен был забивать три гола в матче с ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на результат ответного матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.

«Конечно, мы расстроены. У нас были моменты, просто не хватило реализации, ЦСКА выручал вратарь. С нашей стороны была хорошая игра, должны были забить три, но забили всего один», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Счёт первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее сообщалось, что Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА.