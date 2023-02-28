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Сперцян: «Краснодар» должен был забивать три гола в матче с ЦСКА

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на результат ответного матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.
Сперцян: «Краснодар» должен был забивать три гола в матче с ЦСКА
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  • © ФК «Краснодар»

«Конечно, мы расстроены. У нас были моменты, просто не хватило реализации, ЦСКА выручал вратарь. С нашей стороны была хорошая игра, должны были забить три, но забили всего один», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Счёт первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов». 

Ранее сообщалось, что Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА.

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