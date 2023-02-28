Федотов — о проигрыше «Краснодару»: мы охраняли счёт

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Кубка России от «Краснодара».

«Мы мало играли в футбол, мы охраняли счёт. Планировали доставить гораздо больше неприятностей сопернику. Нужно было забить гол, чтобы задачу сопернику сделать более сложной», — заявил Федотов в эфире «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Счёт первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА.