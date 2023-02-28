В «Спартаке» рассказали о воссоздании второй команды

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов раскрыл детали воссоздания второй команды красно-белых.

«В каком формате появится команда — будем смотреть и изучать с учётом возможных реформ на уровне ФНЛ. По срокам — ориентируемся на 2024 год», — цитирует Зеленова «РБ Спорт».

«Спартак-2» был создан в 2013 году. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22 столичная команда заняла седьмое место, набрав 58 очков. Клуб был расформирован в мае 2022 года.

Ранее Ольга Смородская заявила, что судья очень много напортачил в матче «Локомотив» — «Спартак».