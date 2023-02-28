Узнать больше

Смородская заявила, что судья очень много напортачил в матче «Локомотив» — «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о судействе в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».
Смородская заявила, что судья очень много напортачил в матче «Локомотив» — «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я посмотрела повторы моментов вчерашнего матча. Мне кажется, что судья Сергей Иванов напортачил во многих эпизодах матча. Ну очень много напортачил!» — цитирует Смородскую Sport24.

Напомним, что «Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2. Счёт первой игры — 1:0 в пользу красно-белых.

Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить