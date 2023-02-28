Смородская заявила, что судья очень много напортачил в матче «Локомотив» — «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о судействе в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

«Я посмотрела повторы моментов вчерашнего матча. Мне кажется, что судья Сергей Иванов напортачил во многих эпизодах матча. Ну очень много напортачил!» — цитирует Смородскую Sport24.

Напомним, что «Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2. Счёт первой игры — 1:0 в пользу красно-белых.

Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».