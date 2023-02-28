Камоцци считает, что Игнатов пока не готов к переходу в европейский чемпионат

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре полузащитника красно-белых Михаила Игнатова в матче с «Локомотивом» в Кубке России.

«Игнатов — молодой игрок, который должен вырасти, прежде чем он сможет играть в топовых лигах. Если он продолжит в том же духе, то для него ничего не исключено», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Столичный клуб нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56-я), Кристофер Мартинс (81-я) и Квинси Промес (90 + 9). У железнодорожников дубль оформил Антон Миранчук (17-я, 83-я).

Ранее Зарема Салихова заявила, что у Игнатова есть талант и данные, чтобы стать одним из лучших.