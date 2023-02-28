Узнать больше

Камоцци считает, что Игнатов пока не готов к переходу в европейский чемпионат

Короткая ссылка
Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре полузащитника красно-белых Михаила Игнатова в матче с «Локомотивом» в Кубке России.
Камоцци считает, что Игнатов пока не готов к переходу в европейский чемпионат
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Игнатов — молодой игрок, который должен вырасти, прежде чем он сможет играть в топовых лигах. Если он продолжит в том же духе, то для него ничего не исключено», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Столичный клуб нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56-я), Кристофер Мартинс (81-я) и Квинси Промес (90 + 9). У железнодорожников дубль оформил Антон Миранчук (17-я, 83-я).

Ранее Зарема Салихова заявила, что у Игнатова есть талант и данные, чтобы стать одним из лучших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить