Салихова: у Игнатова есть талант и данные, чтобы стать одним из лучших

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре полузащитника красно-белых Михаила Игнатова в матче с «Локомотивом» в Кубке России.

«Что касается игры Игнатова в матче с «Локомотивом», у Михаила есть талант и физические данные, чтобы стать одним из лучших. Всё в его руках», — цитирует Салихову «Чемпионат».

Столичный клуб нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56-я), Кристофер Мартинс (81-я) и Квинси Промес (90 + 9). У железнодорожников дубль оформил Антон Миранчук (17-я, 83-я).

Ранее защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о победе «Спартака» в кубковом матче с «Локомотивом».