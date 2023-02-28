Рианчо: скоро у Игнатова появятся предложения из Европы

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об игре полузащитника красно-белых Михаила Игнатова в матче с «Локомотивом» в Кубке России.

«Не удивлён, что Игнатов принёс огромную пользу в матче. Миша — талантливый игрок, у него большое будущее. Уверен, скоро он перерастёт уровень РПЛ и у него появятся предложения из Европы», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Столичный клуб нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56-я), Кристофер Мартинс (81-я) и Квинси Промес (90 + 9). У железнодорожников дубль оформил Антон Миранчук (17-я, 83-я).

Ранее Зарема Салихова заявила, что у Игнатова есть талант и данные, чтобы стать одним из лучших.