Рианчо: скоро у Игнатова появятся предложения из Европы
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«Не удивлён, что Игнатов принёс огромную пользу в матче. Миша — талантливый игрок, у него большое будущее. Уверен, скоро он перерастёт уровень РПЛ и у него появятся предложения из Европы», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».
Столичный клуб нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.
В составе красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56-я), Кристофер Мартинс (81-я) и Квинси Промес (90 + 9). У железнодорожников дубль оформил Антон Миранчук (17-я, 83-я).
Ранее Зарема Салихова заявила, что у Игнатова есть талант и данные, чтобы стать одним из лучших.