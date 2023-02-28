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В «Реале» недовольны результатами церемонии вручения наград ФИФА

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Представители мадридского «Реала» остались недовольны после оглашения результатов церемонии The Best FIFA Football Awards 2022.
В «Реале» недовольны результатами церемонии вручения наград ФИФА
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По информации AS, руководство клуба недовольно игнорированием игроков их команды после побед в Лиге чемпионов, чемпионате Испании и Суперкубках Европы.

В частности, в «Реале» удивлены тем, что нападающий Винисиус Жуниор не попал в сборную года, а голкипер Тибо Куртуа не выиграл приз имени Льва Яшина. 

В связи с этим номинанты «Реала» Карим Бензема, Карло Анчелотти и Тибо Куртуа пропустили церемонию награждения, которая прошла 27 февраля в Париже.

Ранее ФИФА объявила, что бразильская супермодель Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков.

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