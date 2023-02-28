В «Реале» недовольны результатами церемонии вручения наград ФИФА

Представители мадридского «Реала» остались недовольны после оглашения результатов церемонии The Best FIFA Football Awards 2022.

По информации AS, руководство клуба недовольно игнорированием игроков их команды после побед в Лиге чемпионов, чемпионате Испании и Суперкубках Европы.

В частности, в «Реале» удивлены тем, что нападающий Винисиус Жуниор не попал в сборную года, а голкипер Тибо Куртуа не выиграл приз имени Льва Яшина.

В связи с этим номинанты «Реала» Карим Бензема, Карло Анчелотти и Тибо Куртуа пропустили церемонию награждения, которая прошла 27 февраля в Париже.

Ранее ФИФА объявила, что бразильская супермодель Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков.